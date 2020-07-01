وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 12 -7-2020 فى المحافظات:

طهارة ماء الاغتسال والوضوء قبله

تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 12 -7-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».محافظة القاهرة: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:37 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:30 م).الإسكندرية: (الفجر 3:20 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:45 م، المغرب 7:07 م، العشاء 8:40 م).الإسماعيلية: (الفجر 3:13 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:34 م، المغرب 56: 6 م، العشاء 8:28 م).بورسعيد: (الفجر 3:10 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:35 م، المغرب 6:57 م، العشاء 8:30 م).شرم الشيخ: (الفجر 3:15 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:19 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:10 م).أسوان: (الفجر 4:10 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:51 م، المغرب 7:15 م، العشاء 8:39 م).سوهاج: (الفجر 3:30 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:49 م، العشاء 8:16 م).السويس: (الفجر 3:14 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:53 م، العشاء 8:24 م).مرسى مطروح: (الفجر 3:30 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:56 م، المغرب 7:18 م، العشاء 8:51 م).ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به.أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.