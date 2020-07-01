رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 12 -7-2020 فى المحافظات

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:44 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
طباعة
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 12 -7-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 12 -7-2020 فى المحافظات:

محافظة القاهرة: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:37 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:30 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:20 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:45 م، المغرب 7:07 م، العشاء 8:40 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:13 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:34 م، المغرب 56: 6 م، العشاء 8:28 م).

بورسعيد: (الفجر 3:10 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:35 م، المغرب 6:57 م، العشاء 8:30 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:15 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:19 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:10 م).

أسوان: (الفجر 4:10 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:51 م، المغرب 7:15 م، العشاء 8:39 م).

سوهاج: (الفجر 3:30 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:49 م، العشاء 8:16 م).

السويس: (الفجر 3:14 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:31 م، المغرب 6:53 م، العشاء 8:24 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:30 ص، الظهر 12:17 م، العصر 3:56 م، المغرب 7:18 م، العشاء 8:51 م).

طهارة ماء الاغتسال والوضوء قبله

ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به.

أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

بسبب انتهاك سيادتها.. إريتريا تنتقد اتفاق السلام مع إثيوبيا

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

الصور

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

الأكثر قراءة

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

الباز: مصر الآن في حالة حرب صريحة وواضحة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

زوجة ويل سميث تعترف بعلاقتها بمغنى راب

ماسك يكشف عن رقاقة قادرة على علاج الاكتئاب والإدمان

لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين

السجن 4 سنوات لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

صدور ترجمة كتاب «مجتمعات السفن الشراعية» لمؤلفه آجيوس ديونيسيوس

نسمات الأوركسترا السيمفوني في ليلة صيف بالأوبرا

رشا عدلي «على مشارف الليل» في مكتبة تنمية

وسيم السيسى: الصهيونية العالمية تحاول تشويه وتهويد تراثنا المصرى