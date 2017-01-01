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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:36 ص
طلاب الثانويه العامه
طلاب الثانويه العامه
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يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلبة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 في حيرة وقلق، خاصة أن الطلبة تم إعدادهم للامتحانات في ظروف صحية صعبة أدت إلى غلق وعدم الحضور في المدارس أو السناتر التعلمية منذ أكثر من 3 شهور متتالية ولأول مرة في مصر طلبة المدارس تُعزل عن الحضور الي المدارس ومراجعات ما قبل الامتحانات ويرجع كل ذلك الي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في مصر والعالم الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة بين البشر.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020
وننشر هنا في «الدستور» أن هناك أنباء تحدثت عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال 10 أيام، وأخرى بعد عيد الأضحي المبارك والبعض الأخر نهاية شهر يوليو الجاري، بينما أكدت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن التصحيح مازال مستمرا ولم يتم التحديد رسميا حتى الآن عن موعد ظهور النتيجة.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020
وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على قدم وساق حتى لا تتأخر ظهور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، نظرا لما نتج عن تاخير الامتحانات بسبب جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، كما أنه بعد الانتهاء من التصحيح، تحتاج الكنترولات من 4 إلى 5 أيام لرصد وجمع الدرجات، بالإضافة إلى يومين للجان الراسبين وإضافة درجات الرأفة وفقًا للزيادة التي حددها الوزير وتقدر بـ10% لكل مادة، وفي النهاية تحديد الأوائل على مستوى 11 كنترولًا بالمحافظات.

وبذلت الحكومة المصرية الكثير من الجهد للحفاظ على حياة وأرواح المصريين قدر المستطاع من تفعيل الإجراءات الاحترازية في امتحانات الثانوية العامة التي شهدت ترتيب وإجراءات ووحزم شديد للحفاظ على أرواح الطلبة والمراقيين والمصحيين أيضا من تواجد أبواب تعقيم خارج المدارس وتوزيع الكمامات والمطهرات وتعقيم الطلبة قبل وبعد الامتحانات كما تم تعقيم الفصول أيضا قبل وبعد الامتحانات.

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