أبوشقة: ما يحدث الآن يشبه التفاف المصريين قديمًا حول محمد على لبناء مصر

شاهد منوأضاف أبو شقة، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن الشعب المصري لا يسمح بأي صورة بأن تتعرض الدولة للخطر، لافتا إلى أنه حينما يشعر بذلك نجد عزيمة المصريين التي لا تقهر.وأوضح أن، ما يحدث في مصر الآن هو الوجه الآخر لما حدث خلال التفاف المصريين حول محمد علي باشا، الذي تمكن من بناء مصر الحديثة وتخلص من المماليك بعد الفوضى التي نشروها في البلاد عام 1805.وأشار أبو شقة إلى أن، العالم كله شهد أن 30 يونيو ثورة شعبية بكل مقوماتها، والثورة الشعبية هي التي يخرج فيها جميع فئات الشعب في وقت واحد، كما أننا رأينا هذا المشهد الرائع للجيش المصري الوطني كيف إنحاز للإرداة الشعبية وحمى مصر من مستنقع كان مخطط أن تسقط فيه مصر.