«التخطيط»: تنفيذ 474 مشروع تنموى بـ3.7 مليار جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محافظة المنيا استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظات شمال الصعيد بحوالى 3.7 مليار جنيه لتنفيذ 474 مشروعا، موزعة بين 1.2 مليار جنيه لمشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات، 564.8 مليون جنيه لمشروعات التعليم قبل الجامعى، 427 مليون جنيه لمشروعات النقل، و419.8 مليون جنيه لمشروعات الصحة والسكان، 397 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية.وتمثلت أهم المشروعات التنموية بمحافظة المنيا فى تطوير أسواق عشوائية بتكلفة 260 مليون جنيه، والبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى 173.3 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى بتكلفة 226.5 مليون جنيه، والقرى الأكثر احتياجًا بالمنيا 125 مليون جنيه، ومشروعات رصف طرق بتكلفة 154 مليون جنيه.