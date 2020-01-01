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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

السبت 11/يوليه/2020 - 09:51 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مناورة "حسم 2020" هي عمل عسكري ضخم من القوات المسلحة الهدف منها توصيل رسالة لكل متربص بالبلد.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المناورة كانت "مشهد مهم جدا"، ورد الفعل كان سريعا جدا، حيث كتبت إحدى الصفحات التركية، مستعرضة صورة لعملية إغراق القوات البحرية لإحدى القطع البحرية: "مشهد إغراق القوات البحرية المصرية لإحدى القطع البحرية هو تحرش واضح وصريح من البحرية المصرية بالبحرية التركية".

وأكد "الباز"، أن الأمن القومي المصري لا يستطيع أحد الاقتراب منه، ومصر لا تتحرش بأحد، ولكنها رسالة واضحة بأنه "محدش هيقدر على البلد دي".

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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