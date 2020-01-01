«مكافحة كورونا»: بروتوكول العلاج المستخدم بمصر الأفضل (فيديو)

طالب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر عند الخروج والاختلاط بالغير، خاصة مع قرار رفع الحظر للمواطنين.وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أن البروتوكول المصري لفيروس كورونا من أقوى وأنجح البروتوكولات علميًا، مؤكدًا أن نسبة التعافي من الفيروس بعد البروتوكول لعلاج فيروس كورونا بمصر كبيرة للغاية.ونصح باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة مع رفع الحظر وسهولة الاختلاط بالأشخاص، موضحًا أن الحذر هو السبيل الوحيد لانتهاء هذه الأزمة.