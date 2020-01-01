هاميلتون يحرز مركز الانطلاق الأول لسباق ستيريا لـ«فورمولا1-»

حصد البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة ستيريا الكبرى بعد أن تفوق على جميع منافسيه خلال التجربة الرسمية التي جرت وسط الأمطار اليوم السبت.وسجل سائق مرسيدس أسرع زمن في دقيقة واحدة و19.273 ثانية على مضمار "ريد بول رينج" بمدينة سبيلبيرج النمساوية، البالغ طوله 4318 مترا.وعزز هاميلتون رقمه القياسي محققا مركز الانطلاق الأول للمرة الـ 89 في مسيرته فيما حل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثاني.واحتضن مضمار "ريد بول رينج" ثاني سباق على التوالي في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، ضمن الجدول المعدل للبطولة التي تأجلت انطلاقتها لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وقد اشتق اسم سباق ستيريا من اسم الولاية الموجود بها المضمار.