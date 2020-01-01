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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة كورونا المستجد حتى اليوم السبت

السبت 11/يوليه/2020 - 03:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 560،425 شخصًا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم السبت.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 12،522،050 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 6،688،300 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولًا عدّة لا تُجري فحوصًا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتّحدة التي سُجّلت فيها أوّل وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 134،097 وفاة من أصل 3،184،722 إصابة، وشُفي ما لا يقلّ عن 983،185 شخصًا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّرًا بالوباء هي البرازيل حيث سُجّلت 70،398 وفاة من أصل 1،800،827 إصابة، تليها المملكة المتّحدة بتسجيلها 44،650 وفاة (288،133 إصابة)، وإيطاليا مع 34،938 وفاة (242،639 إصابة) والمكسيك مع 34،191 وفاة (289،174 إصابة).

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميًّا تسجيل 4،634 وفاة من أصل 83،587 إصابة (إصابتان جديدتان بين الجمعة والسبت) فيما شُفي 78،623 شخصا.

وأحصت أوروبا السبت، 201،976 وفاة من أصل 2،812،444 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 142،890 (3،291،743 إصابة).

وفي أميركا اللاتينيّة والكاريبي سُجّلت 140،829 وفاة (3،291،743 إصابة)، وآسيا 42،104 وفيات (1،693،529 إصابة)، والشرق الأوسط 19،744 وفاة (896،302 إصابة) وإفريقيا 12،746 وفاة (559،664 إصابة) وأوقيانيا 136 وفاة (11،126 إصابة).

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