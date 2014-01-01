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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة متهم فى قضية «اللجان النوعية المتقدمة» لـ10 أغسطس

السبت 11/يوليه/2020 - 01:49 م
محكمة
محكمة
شيماء حسين
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أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة المتهم أحمد عبدالغني على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللجان النوعية المتقدمة» لجلسة 10 أغسطس المقبل للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد عزت وعماد الدين الدرمللي.

كانت النيابة أحالت المتهم المحكمة الجنايات لأنه اشترك مع آخرين في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، على تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.

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