بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في أسيوط

بدأت لجنة تلقي أوراق الترشح لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ، في أسيوط، برئاسة المستشار أسامة السمان رئيس محكمة أسيوط ورئيس اللجنة المشرفة في استقبال طلبات المرشحين.كانت اللجنة قد بدأت عملها وسط تطبيق مشدد لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على أرواح الجميع، من الإصابة بفيروس كورونا.كما وضعت اللجنة عدة ضوابط، كشرط لدخول مقر اللجنة، منها ارتداء الكمامة، عدم إحضار مرافقين أثناء دخول اللجنة، مراعاة التباعد الاجتماعي، الالتزام بالعلامات التنظيمية، وذلك بناءً على تعليمات المستشار رئيس الاستئناف ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، وقد استقبلت اللجنة حتي الأن طلبات ترشيح، خاصة ب4 أعضاء فقط.يذكر أن الانتخابات من المقرر لها أن تجرى خارج البلاد، يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، وفي داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس المقبل.