خروج 11 بعد تعافيهم من كورونا بمستشفى قنا العام

شهد مستشفى قنا العام للحجر الصحي، اليوم، خروج ١١ متعافيا من فيروس كورونا المستجد، جميعهم من كبار السن، بعد تماثلهم للشفاء.وقدمت إدارة المستشفى ورد للمتعافين أثناء خروجهم من المستشفى ابتهاجًا بالشفاء، فيما عبر المتعافون عن شكرهم وتقديرهم للأطقم الطبية.وقال الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام: «واصل المستشفى تحقيق نتائج طيبة بخروج ١١ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم من الفيروس وتماثلهم للشفاء».