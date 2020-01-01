10 أطعمة تضعف مناعتك.. تجنبها
السبت 11/يوليه/2020 - 07:01 ص
سارة ساويرسطباعة
ينصح الكثير من الأطباء بتناول الأطعمة والأغذية الصحية، لتقوية المناعة في ظل التعايش مع فيروس كورونا، ولكن ما لا نعرفه أيضًا أنه هناك أطعمة ومشروبات غير صحية نتناولها يوميا قد تضر بمناعتنا أيضًا.
وتتحدث الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، اليوم، لـ"الدستور"، حول أسباب ضعف المناعة، وأبرز الأطعمة غير المفيدة للجسم.
1- الأطعمة المعلبة
تعمل الأطعمة المعلبة، الغنية بالصوديوم، على احتباس المياه بالجسم وارتفاع الضغط، حيث يؤدي الإفراط في تناولها أو تناول الملح في ضعف المناعة.
2- السكر
يؤثر تناول الأطعمة الغنية بالسكر على قدرة الجهاز المناعي لمحاربة العدوى، فيجب التقليل من السكر في الطعام، وتجنب الأطعمة والمشروبات المصنعة التي تحتوي على السكر، كما يجب تجنب الأطعمة السكرية بعد الاستيقاظ مباشرة من النوم؛ للحفاظ على قدرة الجهاز المناعي بنشاطه.
3- الكافيين
ويحذر الخبراء من الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين كالقهوة والشاي، حيث تؤدي إلى مشاكل كثيرة في النوم مما يتعارض مع قدرة الجهاز المناعي على العمل بكفاءة لمحاربة العدوى.
4- التدخين
يعمل التدخين على تدمير الجهاز المناعي، ويجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويضعف القدرة على محاربة الفيروسات كما يؤثر على الجهاز التنفسي خاصة الرئتين.
5- قلة ساعات النوم
عدم الحصول على قسط كاف من النوم يعتبر من الأمور الخاطئة التي تضعف قد الجهاز المناعي، وتزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري والسمنة.
6- الوجبات السريعة
تحتوي الوجبات السريعة على نسب عالية من الصوديوم، كما تعمل على إضعاف جهاز المناعة وتسبب السمنة.
7- الأطعمة المليئة بالدهون الدسمة
تحتوي الأطعمة الدسمة على الدهون الثلاثية التي يصعب هضمها والتخلص منها، مما يجعلها تترسب بالجسم وتزيد من نسبة الكوليسترول، وكل هذا يهدد بإضعاف جهاز المناعة بالجسم ويؤثر عليه.
8- الأطعمة المقلية
مثل البطاطس تعمل على إبطاء قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.
9- الإكثار من تناول الزبدة الصناعية
يجب تجنبها لأنها من الأطعمة غير الصحية التي تعمل على إضعاف المناعة ولأنها تؤدي إلى زيادة الوزن.
10- الأطعمة المصنعة
مثل اللانشون والبسطرمة والبرجر، قد تضر بمناعة الإنسان، لأن معظمها يتم تحضيره من أجزاء ملوثة ومواد حافظة ومكسبات لون شديدة الضرر على صحة الجسم.
وتتحدث الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، اليوم، لـ"الدستور"، حول أسباب ضعف المناعة، وأبرز الأطعمة غير المفيدة للجسم.
1- الأطعمة المعلبة
تعمل الأطعمة المعلبة، الغنية بالصوديوم، على احتباس المياه بالجسم وارتفاع الضغط، حيث يؤدي الإفراط في تناولها أو تناول الملح في ضعف المناعة.
2- السكر
يؤثر تناول الأطعمة الغنية بالسكر على قدرة الجهاز المناعي لمحاربة العدوى، فيجب التقليل من السكر في الطعام، وتجنب الأطعمة والمشروبات المصنعة التي تحتوي على السكر، كما يجب تجنب الأطعمة السكرية بعد الاستيقاظ مباشرة من النوم؛ للحفاظ على قدرة الجهاز المناعي بنشاطه.
3- الكافيين
ويحذر الخبراء من الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين كالقهوة والشاي، حيث تؤدي إلى مشاكل كثيرة في النوم مما يتعارض مع قدرة الجهاز المناعي على العمل بكفاءة لمحاربة العدوى.
4- التدخين
يعمل التدخين على تدمير الجهاز المناعي، ويجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويضعف القدرة على محاربة الفيروسات كما يؤثر على الجهاز التنفسي خاصة الرئتين.
5- قلة ساعات النوم
عدم الحصول على قسط كاف من النوم يعتبر من الأمور الخاطئة التي تضعف قد الجهاز المناعي، وتزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري والسمنة.
6- الوجبات السريعة
تحتوي الوجبات السريعة على نسب عالية من الصوديوم، كما تعمل على إضعاف جهاز المناعة وتسبب السمنة.
7- الأطعمة المليئة بالدهون الدسمة
تحتوي الأطعمة الدسمة على الدهون الثلاثية التي يصعب هضمها والتخلص منها، مما يجعلها تترسب بالجسم وتزيد من نسبة الكوليسترول، وكل هذا يهدد بإضعاف جهاز المناعة بالجسم ويؤثر عليه.
8- الأطعمة المقلية
مثل البطاطس تعمل على إبطاء قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.
9- الإكثار من تناول الزبدة الصناعية
يجب تجنبها لأنها من الأطعمة غير الصحية التي تعمل على إضعاف المناعة ولأنها تؤدي إلى زيادة الوزن.
10- الأطعمة المصنعة
مثل اللانشون والبسطرمة والبرجر، قد تضر بمناعة الإنسان، لأن معظمها يتم تحضيره من أجزاء ملوثة ومواد حافظة ومكسبات لون شديدة الضرر على صحة الجسم.