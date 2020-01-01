«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس «أغسطينس زهاو»

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد القديس أغسطينس زهاو رونغ الكاهن ورفقائه شهداء الصين، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرتهم، قائلًا: «ولد في الصين عام 1746م؛ عندما كان في عمر السادسة والعشرين دﹸعي ليكون حارسًا على سجن ڤوتشوان حيث كان يقبع العديد من المسيحيين بسبب الاضطهاد الذي أصابهم منذ عام 1772».وأضاف: «هناك أصغي إلى التعليم المسيحي الذي كان يلقيه أحد الكهنة إلى المساجين، فآهتدى بفضله إلى الرب ونال سر المعمودية.. وضع ذاته في خدمة المرسلين فأوكل إليه بتعميد الأطفال المشرفين على الموت بسبب المجاعة التي أصابت تلك المنطقة، وسيم كاهنًا وكان واعظًا موهوبًا، ذا قدرة بالغة على التأثير في سامعيه».وتابع: «أرسل إلى منطقة ﻳونن ليبشر سكانها، إلا أنه اعتقل خلال الاضطهاد الذي اندلع عام 1815م، وقاسي في السجن أنواع العذابات حتى استشهد في أحد أيام الربيع.. هو أول كاهن صيني شهيد».