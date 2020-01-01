«روح الكيان».. حكاية محمود رضا مع فرقته (صور)

قال مصطفى متولي أحد مسئولي فرقة رضا، إن وفاة الفنان محمود رضا، أشعلت الحزن في قلوب أعضاء الفرقة جميعهم، وأفسدت عليهم فرحتهم بالعودة للعمل مرة أخرى، بعد توقفهم عن تقديم الاستعراضات عقب الاحتفال بالذكرى الـ 60 لتأسيس الفرقة.وأضاف متولي أنه بوفاة محمود رضا لا يعلم إمكانية تأجيل العرض الذي من المقرر تقديمه يوم الأحد المقبل بدار الأوبرا أم لا، واصفا إياه بـ"روح الفرقة وكيانها".وتابع: "كل تكريم للفرقة كان للفنان محمود رضا بيشاركنا كل حاجة دموعنا وفرحنا. حياته كانت للفرقة"، مضيفا: "منقدرش نشتغل أي استعراض إلا بموافقته، ولسه متعاقدين معه أول إمبارح لمدة 5 سنين بعد انتهاء التعاقد القديم".يذكر أن "روبابيكيا" آخر عمل قدمه الفنان الاستعراضي محمود رضا بصحبة فرقته في عام 1990، وهو ما جعل كل من عمل معه من أعضاء الفرقة ما بين مدرب أو راقص.