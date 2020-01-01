رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تكشف حقيقة خسارتها 3 ملايين جنيه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:28 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
طباعة
أعلنت شركة مصر للطيران أن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان "خطأ فى نظام التشغيل يتسبب فى خسارة مصر للطيران لأكثر من 3 ملايين جنيه" والذى يشير إلى رحلة مصر للطيران رقم 958 القادمة من مدينة جوانزوا الصينية دون ركاب، بعد إقلاعها أيضًا بدون ركاب من مطار القاهرة نتيجة خطأ فى التشغيل، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكدت الشركة، في بيانها أن الرحلة المشار إليها بالخبر هى رحلة لطائرة مصر للطيران من طراز البوينج B777-300 مجدولة بخط سير القاهرة جوانزو القاهرة، إقلاع القاهرة بتاريخ 8 يوليو والعودة 9 يوليو، متعاقد على حمولتها بالكامل شحن بضائع لصالح أحد العملاء، ولا يوجد عليها حجز ركاب، وتم سداد مستحقات الشحن للشركة قبل الإقلاع أسوة بما هو متبع.

وأوضحت أنه فور وصولها مطار جوانزو رفضت الجهة المتعاقدة مع العميل استلام الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، بينهما ونظرا لارتباط الطائرة بجدول تشغيل وعدم إتمام إجراءات استلام الشحنة تم اتخاذ قرار بعودة الطائرة ولم تتحمل مصر للطيران أي تكاليف مادية في هذا الشأن.

وأهابت مصر للطيران بمسئولى المواقع الإلكترونية تحرى الدقة قبل نشر أي بيانات أو معلومات تخص الشركة، والرجوع إلى القنوات الرسمية بالشركة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالشركة الوطنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ أوبئة يتوقع موعد «موجة كورونا» الثانية

وفاة الفنان محمود رضا مؤسس أشهر فرقة للفنون الشعبية في مصر

حقيقة إلغاء طرح الكمامات على البطاقات التموينية

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

الصور

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

«عقد مؤقت».. كورونا تساهم في فتح ملف تعيين الـ«36 ألف معلم»

«مصر للطيران» تكشف حقيقة خسارتها 3 ملايين جنيه

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

طلب الجمهور إعادتها ثلاث مرات.. ما هو سبب رقصة عمر الشريف في تونس؟

عبد الرحمن علي.. رشحه كمال الشيخ وأيده نجيب محفوظ وقال عنه النقاد "خليفة عمر الشريف"

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خبيرة تكشف عن أطعمة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الدماغ

دراسة: سجلات 17 مليون شخص تحدد عوامل الوفاة بكورونا

4 مدن صينية تحذر من وقوع كوارث بسبب الأحوال الجوية

آخر تحديثات تطبيق صحة مصر والخدمات المقدمة فيه

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

تأجيل افتتاح مسرح ساحة الهناجر للفنون لـ١٦ يوليو

«هكذا توافقت أخلاقنا».. كتاب جديد لمنصور عامر

«الأمم المتحدة بين حفظ السلام وحقوق الإنسان».. كتاب جديد لـ محمد العطار

خالد جلال ينعى الفنان محمود رضا (صور)