«مصر للطيران» تكشف حقيقة خسارتها 3 ملايين جنيه

أعلنت شركة مصر للطيران أن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان "خطأ فى نظام التشغيل يتسبب فى خسارة مصر للطيران لأكثر من 3 ملايين جنيه" والذى يشير إلى رحلة مصر للطيران رقم 958 القادمة من مدينة جوانزوا الصينية دون ركاب، بعد إقلاعها أيضًا بدون ركاب من مطار القاهرة نتيجة خطأ فى التشغيل، عارٍ تمامًا عن الصحة.وأكدت الشركة، في بيانها أن الرحلة المشار إليها بالخبر هى رحلة لطائرة مصر للطيران من طراز البوينج B777-300 مجدولة بخط سير القاهرة جوانزو القاهرة، إقلاع القاهرة بتاريخ 8 يوليو والعودة 9 يوليو، متعاقد على حمولتها بالكامل شحن بضائع لصالح أحد العملاء، ولا يوجد عليها حجز ركاب، وتم سداد مستحقات الشحن للشركة قبل الإقلاع أسوة بما هو متبع.وأوضحت أنه فور وصولها مطار جوانزو رفضت الجهة المتعاقدة مع العميل استلام الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، بينهما ونظرا لارتباط الطائرة بجدول تشغيل وعدم إتمام إجراءات استلام الشحنة تم اتخاذ قرار بعودة الطائرة ولم تتحمل مصر للطيران أي تكاليف مادية في هذا الشأن.وأهابت مصر للطيران بمسئولى المواقع الإلكترونية تحرى الدقة قبل نشر أي بيانات أو معلومات تخص الشركة، والرجوع إلى القنوات الرسمية بالشركة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالشركة الوطنية.