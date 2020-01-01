بشرى سارة لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة فى مادة التاريخ

ناقشت لجنة واضعي امتحان مادة التاريخ، لطلاب الثانوية العامة، أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة، خلال اجتماع الفيديو كونفرانس بالدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة.وأكدت اللجنة احتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية، وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوى السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعية الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي.وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة منطقية في ضوء ما درسه الطالب تعتبر إجابة صحيحة في أسئلة النقد والتقييم، ويحصل الطالب على الدرجة المخصصة للسؤال كاملة.وبالنسبة لأسئلة بم تفسر، فقد أقرت اللجنة أنه يكتفى بذكر سببين فقط في حال إذا كانت الإجابة لها أكثر من سبب، وتحسب للطالب الدرجة كاملة.وقام الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بطرح سؤال في نهاية الاجتماع على موجهي ومشرفي التقدير لمادة التاريخ على مستوى الجمهورية، هل أسئلة الامتحان كانت شاملة لكل وحدات المنهج؟وشددوا على أن الأسئلة كانت شاملة لكل جزيئات المنهج، وتقيس المفاهيم التاريخية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، ومراعاة كل الفروق، وإتاحة الفرص لجميع الطلاب، وفي ضوء نتيجة العينة العشوائية سيتم اعتماد نموذج الإجابة أو تعديله.وأعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة التاريخ، غدا السبت.