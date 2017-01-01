انطلاق أول مهمة فضائية عربية إلى المريخ 15 يوليو

تنطلق أول مهمة فضائية عربية إلى المريخ في 15 يوليو فى إطار رحلة لاستكشاف أجواء الكوكب الأحمر.وسينطلق مسبار "الأمل" الآلى من دون طيار من مركز تانيغاشيما الفضائى اليابانى، في محطة جديدة ضمن برنامج الفضاء الإماراتي الطموح.في ما يلي حقائق وأرقام حول مشروع الدول الغنية بالنفط، الذى يستلهم حقبات ذهبية في تاريخ الشرق الأوسط والعالم عُرفت بالإنجازات الثقافية والعلمية.تملك الإمارات تسعة أقمار اصطناعية في الفضاء للاتصالات وجمع المعلومات ولديها خطط لإطلاق ثمانية أقمار أخرى في السنوات القادمة.وفي سبتمبر الماضي، أصبح هزاع المنصورى أول رائد فضاء إماراتي، وكان ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أفراد انطلقوا من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية. والمنصوري أول عربي يزور محطة الفضاء الدولية.لكن طموح الإمارات الأكبر يقوم على بناء مستوطنة بشرية على المريخ خلال المئة عام القادمة بحلول سنة 2117.ووظّفت دبي في 2017 مهندسين وتقنيين لتصوّر كيف يمكن أن تُبنى مدينة على الكوكب الأحمر، ومن ثم إعادة إنشائها في صحراء الإمارة باسم "مدينة المريخ للعلوم" بتكلفة تبلغ حوالي 500 مليون درهم (135 مليون دولار).