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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتجاوز الـ55 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:36 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن الولايات المتحدة تواصل تسجيل مستويات قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تبقى الحصيلة اليومية للمصابين فوق 55 ألفا لليوم الثالث على التوالي.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 56.3 ألف إصابة جديدة، كما سجلت ولايات ألاباما ومونتانا وويسكونسين أعدادا قياسية للمصابين.

ويزداد عدد الإصابات في 41 ولاية الأسبوعين الآخرين بالمقارنة مع إحصاءات الأسبوعين اللذين سبقاهما.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل الولايات المتحدة حصيلة يومية قياسية للمصابين منذ يوم الأربعاء، حيث بلغت الإصابات 60541 إصابة.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة تجاوز 3.1 مليون حالة، وحصيلة الضحايا وصلت إلى أكثر من 133 ألف شخص.

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