رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
سماع دوى انفجار بطهران وانقطاع التيار الكهربائى

توك شو

أحمد حاتم يكشف كواليس وموعد عرض فيلم «الغسالة»

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:28 م
الفنان أحمد حاتم
الفنان أحمد حاتم
طباعة
قال الفنان أحمد حاتم إن فيلم «الغسالة» يدور حول دكتور يدعى «عمر» في كلية علوم يحاول صنع «غسالة» خاصة به ويرتبط بها بشدة، وأن الدكتور عمر القائم عليه أحداث الفيلم، يمثله ثلاث شخصيات الطفل الصغير الذي يطلق عليه «حمودي» والفنان أحمد حاتم في مرحلة الشباب والفنان محمود حميدة في آخر مرحلة للشخصية.

وأضاف «حاتم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم، أن جملة «لا تنسى أخطاء الماضي.. اغسلها» التي كتبها على السوشيال ميديا، تشير إلى فيلم «الغسالة».

وأشار إلى أن الجملة التي نشرها كإشارة إلى الفيلم، لها علاقة بالإنسان الذي يحاول التنقيب في الماضي، والأفضل له أن ينظفها وينساها، وهو ما يفعله أحمد حاتم في حياته تجاه مشاكله.

وصرح بأن الفيلم سيتم عرضه في عيد الأضحى، إذا قلت أعداد الإصابات بكورونا، لكن مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي، ليعقب عليه رامي رضوان: «يارب الأعداد تقل وينزل، والفيلم من البرومو شكله مشوق جدًا ويشجع على انتظاره»، متمنيًا لفريق عمل الفيلم النجاح والتوفيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

«‎الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

تفاصيل احتفالية الزمالك بلقب «نادي القرن الحقيقي» (فيديو)

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

دعا الله ألا يموت في طائرة أو سيارة.. هكذا مات فريد الأطرش بعد كابوس مريب

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الزمالك يحتفل بشعار «نادى القرن» على مبنى وزارة الرياضة (فيديو)

طريقة دفع فواتير المياه عبر الهاتف المحمول

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين في الدولة بعد التعديل

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

بإشارة عبدالدايم.. مصر أول دولة عربية وإفريقية تستأنف الأنشطة الإبداعية

جميل المغازي: أخرجت حلقة إحسان عبد القدوس ووزع أجره على العمال (حوار)

عبدالدايم: أنشطة «الأعلى للثقافة» تثري الميدان الفكري في مصر

وزيرة الثقافة تتابع انتظام العمل بالقومى للترجمة وتتفقد مسرح الهناجر