أحمد حاتم يكشف كواليس وموعد عرض فيلم «الغسالة»

قال الفنان أحمد حاتم إن فيلم «الغسالة» يدور حول دكتور يدعى «عمر» في كلية علوم يحاول صنع «غسالة» خاصة به ويرتبط بها بشدة، وأن الدكتور عمر القائم عليه أحداث الفيلم، يمثله ثلاث شخصيات الطفل الصغير الذي يطلق عليه «حمودي» والفنان أحمد حاتم في مرحلة الشباب والفنان محمود حميدة في آخر مرحلة للشخصية.وأضاف «حاتم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم، أن جملة «لا تنسى أخطاء الماضي.. اغسلها» التي كتبها على السوشيال ميديا، تشير إلى فيلم «الغسالة».وأشار إلى أن الجملة التي نشرها كإشارة إلى الفيلم، لها علاقة بالإنسان الذي يحاول التنقيب في الماضي، والأفضل له أن ينظفها وينساها، وهو ما يفعله أحمد حاتم في حياته تجاه مشاكله.وصرح بأن الفيلم سيتم عرضه في عيد الأضحى، إذا قلت أعداد الإصابات بكورونا، لكن مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي، ليعقب عليه رامي رضوان: «يارب الأعداد تقل وينزل، والفيلم من البرومو شكله مشوق جدًا ويشجع على انتظاره»، متمنيًا لفريق عمل الفيلم النجاح والتوفيق.