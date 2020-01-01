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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أمهات مصر» يطالب بغلق «تيك توك»

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:23 م
عبير أحمد
عبير أحمد
نورهان عبدالرحمن
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طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، الجهات المسئولة بغلق تطبيق "تيك توك"، نظرا لما كان له من تأثير سلبي على أخلاق الفتيات والشباب داخل المجتمع المصري، وتطور الأمر إلى انتحار طفل بسبب لعبة "المشنقة".

وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا وواسعا لفيديوهات "تيك توك" لبعض الفتيات غير أخلاقية وتثير الشباب وعرضت أصحابها للحبس، وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت في كل منزل، انتشرت هذه الفيديوهات بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الأمر تطور بشكل كبير، حيث بدأ الأطفال يستخدمونها حتى ولو بشكر ساخر أو ترفيهي، دون علم أولياء أمورهم ودون متابعة لهم منهم، الأمر الذي قد يتم استخدامها بطريقة غير أخلاقية.

وناشدت عبير، عضو المجلس القومي للمرأة، أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم بشكل مستمر ومعرفة أدق تفاصيلهم والتطبيقات الموجوة على هواتفهم من أجل توعيتهم وحمايتهم من خطورة هذه التطبيقات، ومن ناحية أخرى ناشدت الجهات المسئولة بغلق هذة التطبيقات لحماية الشباب والمجتمع من خطورتها.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عبر فيسبوك، مؤكدين أن برنامج "تيك توك" يؤدي إلى الفساد الأخلاقي وتدمير الشباب والفتيات، مطالبين بغلقه في أسرع وقت ممكن.

وحكت إسراء أحمد علي، منسق اتحاد أمهات مصر، تجربتها مع أبنائها، قائلة: "كان واخد نص وقتهم يكاد يكون طول اليوم فاتحين تيك توك على التابلت من مشاهدة الفيديوهات أو تقليدها أو تقليد التحديات فيها، ولاحظت وجود عنف بينهم وبين بعض في بعض التحديات الموجودة من ضرب أو تحديات أخرى، ومن ضمن التحديات الخطيرة أنني وجدت ولادي يقومون بخنق بعض كنوع من أنواع التحديات وبيقوموا بتصويرها كنوع من أنواع التوثيق زيها زي اللي بيحصل على هذا التطبيق، فقومت بمسح هذا التطبيق فورا لما يمثله من خطورة على أولادي، وهذه اللعبة تسمي (المشنقة).

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