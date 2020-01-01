بدوي النويشي: الانتهاء من إنشاء 8 مدارس ببني سويف

أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد، أنه قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مدارس ما بين (توسع، إحلال جزئي، تعلية)، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية في إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام على المواطنين، وتطوير المنظومة التعليمية والعمل على زيادة أعداد الفصول الدراسية لخدمة أبنائنا الطلاب.وأكد النويشى، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مدارس بإجمالي 104 فصلًا وهي (عزبة حميدة أبو حسن للتعليم الأساسي"توسع"، اليعقوبي الابتدائية رقم 1 "توسع"، أطواب للتعليم الأساسي"توسع"، أطواب الرسمية لغات لجميع المراحل "إحلال جزئي"، جزيرة المساعدة الإبتدائية"توسع"، جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي"توسع"، حازم قرني عبد المحسن الابتدائية "توسع"، معصرة أبوصير الابتدائية 1 " تعلية وتوسع ").كما أشار وكيل محلية البرلمان، إلى أنه يجرى العمل حاليًا في 6 مدارس بالواسطى (اليرموك ثانوي عام"إنشاء جديد"، و5 مدارس"توسعات": معصرة أبوصير الابتدائية المشتركة، أشراف صفط الشرقية ت أ، أطواب للتعليم الأساسي بنين، معصرة أبوصير الإعدادية، عزبة حلمي ت أ).