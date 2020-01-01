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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 شباب للإتجار في النقد الأجنبي بـ6 ملايين جنيه

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:22 م
الإتجار النقد الأجنبي
الإتجار النقد الأجنبي
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص متهمين بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 6 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص، محاسب بشركة صرافة "سابقًا"- مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، وحاصل على بكالوريوس، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء.

وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصري – ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية - 2 ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى).

مواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكي خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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