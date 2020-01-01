«الوفاق» تعيّن داعشيًا بلا مؤهلات دراسية لإدارة التحقيقات

كشفت صحيفة المرصد الليبية، اليوم الخميس، تفاصيل حول الرئيس الجديد لإدارة التحقيقات الجنائية بحكومة الوفاق، النقيب محمد سالم بحرون، مشيرة إلى أنه كانت له صلة بتنظيم داعش الإرهابي، ومطلوب من قبل المدعي العام.وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، إن مدير الأمن بحكومة الوفاق الليبية التقى الرئيس الجديد لإدارة التحقيقات الجنائية، لمناقشة ملفات الإرهاب، والفساد، والجرائم، وكشفت الصحيفة عن أن الرئيس الجديد كان على صلة بتنظيم داعش، ومطلوب من قبل المدعي العام.واعتبرت الصحيفة أنه من المثير للسخرية أن الرئيس الجديد الملقب بـ الفار، الذي له صلات بتنظيم داعش، ولم يتلق أي تدريب أكاديمي أو أي مؤهل دراسي، تم منحه رتبة نقيب.وقالت الصحيفة: هذا يثبت مرة أخرى أن حكومة الوفاق الوطني لا تحترم المؤسسات المهنية، وما إذا كان الأشخاص الذين تضعهم في مناصب السلطة ليس لديهم سجل إجرامي وهم مؤهلون لهذا المنصب، وأن التعيينات التي قام بها فتحي باشآغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ليس لها مصداقية.