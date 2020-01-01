مستشفى مطروح العام توقع الكشف الطبي على أول مرشح للشيوخ (صور)
الخميس 09/يوليه/2020 - 02:20 م
ياسمين شعيبطباعة
استقبلت مستشفى مطروح العام، اليوم الخميس، أول مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ، في العيادات التي تم تخصيصها للكشف عليهم بعد تسديد الرسوم.
وتم توقيع الكشف على "حسين آدم جارح سعد" في اللجنة الطبية المتخصصة بانتخابات مجلس الشيوخ تحت إشراف محمد حلمي عبدالصمد مدير المجلس الطبي العام، وتحت رعاية الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام، الدكتور صبري شعبان نائب مدير المستشفى.
وتم توقيع الكشف على "حسين آدم جارح سعد" في اللجنة الطبية المتخصصة بانتخابات مجلس الشيوخ تحت إشراف محمد حلمي عبدالصمد مدير المجلس الطبي العام، وتحت رعاية الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام، الدكتور صبري شعبان نائب مدير المستشفى.
مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام