هند صبرى توجه رسالة للسيدات: المرأة القوية لا تخاف

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هند صبرى، بإطلالة جذابة بفستان أسود وعلقت على الصورة قائلة: "المرأة قوية؛ لا لأنها لا تخاف، ولكن لأنها تستمر بقوة بالرغم من الخوف".وتشارك هند صبري في دراما رمضان المقبل، بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل العمل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.