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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إسكان النواب»: الرئيس حول عشوائيات مصر لمناطق حضارية

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:03 م
المهندس علاء والي
المهندس علاء والي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان، أن الدولة المصرية شهدت تحولًا كبيرًا ونهضة حضارية وجمالية لم تشهدها أي دولة في العالم في ظل التطور الكبير للعشوائيات التي كانت مهمشة يزداد تهميشها يوم بعد يوم نتيجة الإهمال الفوضى على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى في ملف العشوائيات بكافة أنواعها وتحويلها إلى مناطق حضارية وجمالية بهذا الشكل الذى يتحدث عنه العالم الآن لهو إنجاز كبير يضاف لسلسلة الإنجازات التي ينفذها على أرض الواقع إلى جانب ما يتحقق في القطاعات الأخرى في ضوء عجلة التنمية التي تسير بشكل سريع.

وقال النائب علاء والى في بيان صباح اليوم، إن القيادة السياسية نجحت في تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق آمنة وأنقذت المواطنين من خطر الموت، في الوقت الذي كانت لا تخلو أي منطقة من العشوائيات الخطرة على مستوى الجمهورية نتيجة تراكمات سنوات من الإهمال، مضيفًا أنها الآن تحولت لمناطق آدمية وحضارية وخدمات على أعلى مستوى لصالح المواطن المصري الذى شعر بأن هناك فارق كبير في مستوى المعيشة منذ تولي الرئيس سدة الحكم.

وتابع "والي" أن الحياة المعيشية اختلفت بالفعل حيث كان بعض المواطنين يعيشون في مناطق عشوائية خطرة الآن تم تطوير هذه المناطق وبنهاية العام سوف تكون مصر خالية منها تمامًا في ضوء جهود الحكومة وعلى رأسها وزارة الإسكان التي تواصل الليل بالنهار في المشروعات الخدمية والحيوية سواء كانت مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية والمرافق وخدمات الصرف في قرى الجمهورية.

وفي هذا السياق أشاد المهندس علاء والي بتقرير "بريطانيا" الذي يشيد بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر عن كبرى مؤسسات بحوث الاقتصاد والأعمال في بريطانيا مشيرًا إلى أن تلك الإنجازات هي التي عززت صمود مصر أمام جائحة كورونا وتقلبات الاقتصاد العالمي التي صاحبتها.

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