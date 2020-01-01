125 إصابة جديدة بكورونا فى سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 45 ألفا و423 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 21 حالة مجتمعية تتكون من 4 سنغافوريين أو مقيمين دائمين و17 من حاملي تصاريح العمل.وأشارت الوزارة إلى أن خمسة أشخاص من الحالات المجتمعية خالطوا مصابين وتم وضعهم في الحجر الصحي، وتجرى تحقيقات وبائية لباقي الحالات للوقوف على مصدر إصابتهم.وبحسب الوزارة، توجد حالة وافدة من الخارج وضعت في حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 26.