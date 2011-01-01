نجل الفريق العصار: والدى كان لديه ثبات شديد فى الأزمات

قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الراحل، إن الأسرة كلها فخورة بما قدمه والده فى مسيرته الوطنية والعسكرية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "أشكر الدولة المصرية ورئيس الجمهورية على الاهتمام الشديد ورعاية الأسرة ووالدى الفترة الماضية، ومن الأسرة كل التقدير والاعتراف، ونحن سعداء بالتكريم وردود فعل الناس على المستوى الرسمي والشعبى".وأشار إلى أن والده الفريق العصار، كان لديه انتماء شديد للمؤسسة العسكرية وقضى فيها عمره، ولديه إيمان كامل بمقومات الدولة.وأضاف أن والده كان محبًا ومستمتعًا في أداء عمله، وكان لديه ثبات شديد في الأزمات، وخاصة في فترة 2011، ودائمًا ما يطمئن من حوله، في ظل الصعوبات الشديدة التي مرت بها البلاد.ويعد الفريق الراحل محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، واحدًا من أبرز العقول العسكرية والمدنية خلال الفترة الحالية، فهو أحد أهم الوجوه في العشر سنوات الأخيرة، وكان من بين رموز ثورة 30 يونيو، وكذلك شهدت وزارة الإنتاج الحربى في عهده طفرة كبيرة للغاية في مختلف المجالات.