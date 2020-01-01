نوال الزغبى بإطلالة صباحية على «البسين» (صورة)

وطرحت مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، وتريات صولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.





شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "نوال" بإطلالة صباحية جذابة أمام حمام السباحة، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.كانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.