رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصناعة والتجارة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:58 م
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع دينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة الروسي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الصناعية والتجارية.

واستعرضا، خلال اتصال هاتفي حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وآثاره لاسيما الاقتصادية، وأكدا أهمية تضافر الجهود العالمية لتجاوز هذا التحدي، وتعزيز العمل المشترك لمعالجة آثاره المختلفة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين بلاده وروسيا، وما تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة الروسي، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع الإمارات، وذلك انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين البلدين.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

«الري»: استمرار الخلافات الجوهرية فى أزمة سد النهضة رغم مرونة مصر

حقيقة وجود إصابات بـ«الطاعون الدملي» في مصر

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

الصور

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

image description

«ملائكة الشوارع».. رحمة: «نفسي أروح المدرسة وكورونا يمشي من مصر»

الأكثر قراءة

في يوم واحد.. وفاة شقيقة وزيرة التضامن متأثرة برحيل زوجها

مفاجأة.. مرتضى منصور يدرس دعوة مجلس الخطيب لاحتفالية نادي القرن

التحفظ على صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق

«التعليم» تكشف احتمالية حذف أسئلة من امتحان الفيزياء

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

image description

حوادث الطائرات الورقية في 5 محافظات (انفوجراف)

image description

خطوات توثيق زواج المصريين من الأجانب (إنفوجراف)

image description

8 اختصاصات مهمة لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

مأساة محمد منير.. عانى من العنصرية والتنمر بسبب شكله وشعره «الكنيش»

أسوأ مريض في العالم.. كيف حاولت رغدة وأحمد عكاشة إنقاذ أحمد زكي؟

بعد وفاتها.. خبايا «زواج تقليدي» بين أنيس منصور وزوجته: «عبد الناصر عارضه»

نجم الساعة

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الملكة رانيا تحيك «الشماغ» في إربد لتشجيع السياحة الداخلية

تفاصيل الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر الإلكتروني

مقايضة الحياة.. لبنانيون يستبدلون أشياءهم مقابل الطعام والشراب

«كورونا» تلغى بطولة العالم لسباقات دراجات «بى.إم.إكس»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوباء التركى ضرب لبنان
القس. رفعت فكرى
التسامح المرفوض
ثروت الخرباوي
التوأمان.. الصهيونية والإخوان حذاءان فى قدم واحدة
لواء. محسن الفحام
حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
المزيد

الثقافة

بعد غضب كتاب مصر.. القصة الكاملة لنقل تمثال ديليسبس

«لن أعيش في جلباب كورونا».. تجربة «الجداوي» في مواجهة كوفيد 19

الأردنى وائل رداد فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية «أونلاين»..غدًا

صدور كتاب «المؤسساتية الحديثة ودورها فى التنمية» عن الشئون الثقافية