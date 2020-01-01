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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التجمع» يبدأ تلقي طلبات راغبي الترشح من أمانات المحافظات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:14 م
حزب التجمع
حزب التجمع
عائشة حسن
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في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بدأت لجنة الانتخابات المركزية بحزب التجمع في تلقي طلبات الترشح من أمانات المحافظات على مستوي الجمهورية.

ووضعت الأمانة العامة للحزب مجموعة من الضوابط وتتضمن أن يتم الترشح عن طريق لجان المحافظات، وحظر التحالف والتنسيق مع الإخوان وتيارات الإسلام السياسي والمدانين في قضايا فساد، وتعمل لجنة الانتخابات المركزية في الحزب على دراسة الطلبات للتأكد من اتساقها مع الضوابط الحزبية، بالإضافة إلى مساعدة المرشحين في استيفاء أوراقهم وإمدادهم بالمعلومات  والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية.

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