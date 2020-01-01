خطة وزير الاقتصاد الألماني لمساعدة شركات التصدير في ظل كورونا

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير تحسين الظروف المالية في بلاده بصورة ملحوظة بالنسبة لشركات التصدير في ألمانيا، وذلك من خلال وضع خطة بعد أن شعرت شركات التصدير بتأثيرات جائحة كورونا.وأشارت الخطة إلى تزايد أهمية ضمانات قروض التصدير الحكومية، التي تعمل بشكل جيد والتي يطلق عليها اسم ضمانات "هيرمس"، ومن خلالها تأمن الحكومة صفقات التصدير الخارجية للشركات ضد المخاطر السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى تعثر الدفع لدى العملاء.وحسب الخطة، فإن من المنتظر أن تصبح هذه الضمانات متاحة مستقبلا للصفقات الأكثر خطورة، بحيث يتم تحت شروط معينة تأمين صادرات لا يدفع فيها العملاء الأجانب قرضهم على أقساط بل على دفعة واحدة في نهاية المدة.