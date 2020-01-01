الأمن العام يضبط 182 قطعة سلاح نارى

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 182 قطعة سلاح ناري، 203 قضايا مخدرات وتنفيذ 75784 حكما قضائيا متنوعا.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.