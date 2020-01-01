«حجازي»: لا قلق من الفيزياء والتاريخ

يترأس الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة بعد قليل.وأكد أنه على تواصل بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة.وقال حجازي في تصريح للدستور، إنه لا قلق من الامتحانات، مشددا على الطلاب تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع اليوم.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.ويبدأ المعلمون المنتدبين لأعمال التصحيح تقدير درجات الطلاب في مادة الفلسفة والمنطق لكراسات العينة العشوائية، تمهيدا لإعلان نتيجتها واعتماد النموذج النهائي للتصحيح غدا الأربعاء.