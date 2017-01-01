المكسيك: 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا و480 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4902 إصابة جديدة بفيروس كورونا و480 وفاة خلال اليوم الأخير.وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 261 ألفا و750 حالة، وحصيلة الوفيات 31119 حالة.ورجحت وزارة الصحة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أكثر مما تم تسجيله رسميًا.وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت خامس أكبر حصيلة ضحايا كورونا حتى الآن، حيث تتقدم عليها الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.كما تدخل المكسيك ضمن الدول العشر في أكبر عدد من الإصابات بالفيروس عالميًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.