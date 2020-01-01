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الثلاثاء 07 يوليه 2020 الموافق 16 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ.. اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:52 ص
لجان امتحانات
لجان امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، بشعبيتها العلمية والأدبية، خامس أيام امتحاناتهم هذا العام، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك وسط أجراءات أمنية واحترازية مشددة، من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد وجهت بإتباع التعليمات الآتية خلال الامتحانات:

1- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير الساعة (7:30) صباحًا.

2- ارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).

3- عضو لجنة السير مسئول عن متابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات من الساعة 7:30 صباحًا.

4- توفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير

5- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب

6- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم.

7- استلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم مسؤولية مراقب أول اللجنة.

8- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" يسمح له بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتي (9.30 صباحًا).

9- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم بلجنة السير.

10- متابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية.

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