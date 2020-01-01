القس يؤانس فايز يشارك في اجتماع عمانوئيل بإيبارشية ملوي «أونلاين»

شارك القس يؤانس فايز راعي الكنيسة المرقسية بإيبارشية ملوي، مساء اليوم، في اجتماع "عمانوئيل" لدراسة الكتاب القمدس بالعهد القديم، دون حضور، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وتحرص إيبارشية ملوي على بث الاجتماعات الروحية عبر البث المباشر، بعد استمرار تعليقها بقرار من المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة، لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.