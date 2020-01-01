باحث: الجانب الفكري للإخوان أشد خطورة من التنظيم

قال مصطفى حمزة، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الإخوان ليست تنظيمًا فقط ولكنها تنظيم وأفكار، والأخيرة هي الأخطر لأن التنظيم يواجه بالحل ويحاكم أفراده، ولكن الجانب الفكري يأخذ وقتًا طويلًا جدًّا وإلا لماتت الإخوان مع وفاة حسن البنا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مواجهة أفكارهم تأتي بداية من الأسرة، لأن أولادنا مستهدفون من قبل الإخوان ولا بد من فتح مساحة للحوار لتربية العقلية الناقدة لديهم لتستطيع التمييز، ومن بعد الأسرة يأتي التعليم وهو المرحلة الهامة جدًّا لتربية الأولاد على ثقافة الفهم وليس الحفظ.وأوضح أن هناك وسيلتين لمنع انتشار الفكر الإخواني، المنع وهو الذي اتبعته بعض الدول، ولكنها طريقة غير سائغة لأنه كلما منعت كان السعي وراء البحث عن الممنوع أكبر، والأمر الثاني هو توعية أولادنا على هذه الصفحات وأن نجيش جيشًا إلكترونيًّا لمحاربة فكرهم من خلال تدريبات عملية وورش عمل لتعليم الشباب كيفية مواجهة الشائعات.