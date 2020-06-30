أول صورة للمستشار نابليون حبيب رئيس «استئناف القاهرة»

حصلت "الدستور" على أول صورة للمستشار نابليون حبيب أبوالخير، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الجديد الذي تسلم مهام عمله اليوم خلفا للمستشار بدري عبدالفتاح الذي بلغ سن التقاعد 30 يونيو، 70 عاما.وينص قانون السلطة القضائية على أن من يتولى رئاسة المحكمة أقدم قاض بين قضاة الاستئناف وعليه سيتولى المستشار نابليون حبيب أبوالخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ويتولى رئاسة "استئناف الإسكندرية" قاض آخر وفق مبدأ الأقدمية.وفي سياق متصل يشهد تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية، تغييرات بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك لبلوغ عدد منهم سن التقاعد، أو لحدوث تنقلات فيما بينهم على مستوى هذه المحاكم، حيث يأتي تعيينهم وفقا للأقدمية المطلقة والتي يتم من خلالها تولى هذه المناصب.