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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:20 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
وكالات
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو عن ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في العاصمة إلى 3831 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأمس الاثنين كان عدد الوفيات الجديدة بين المصابين بالفيروس في موسكو عند 47 حالة بعد أن تراوحت الزيادة اليومية للوفيات بين 20 و25 حالة في الأيام الماضية.

وقبل أسبوع شهدت العاصمة انخفاضًا في حصيلة وفيات كورونا اليومية إلى ما دون الـ20 حالة.

ووفقًا لآخر البيانات، سجلت موسكو قرابة 222 ألف حالة إصابة بالمرض، تعافت منها أكثر من 150 ألفا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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