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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يقر خطة لسحب 9500 عسكرى من ألمانيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:51 ص
الجيش الأمريكى بألمانيا
الجيش الأمريكى بألمانيا
وكالات
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أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لسحب 9500 عسكري من ألمانيا، حسبما ذكر جوناثان هوفمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).

وقال هوفمان، في بيان، إن الخطة التي تم إقرارها، والتي قدمها وزير الدفاع مارك إسبر إلى ترامب يوم الإثنين، ستعزز الردع ضد روسيا، وتعزز حلف شمال الأطلسي (ناتو)، دون تقديم تفاصيل عن حركة القوات.

كان ترامب قد دعا إلى خفض قوة قوامها نحو 34 ألفا و500 جندي أمريكي في ألمانيا، واصفا برلين بأنها «مقصرة» في مدفوعاتها للناتو.

يأتي ذلك البيان غداة إعلان مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين عن خطوة لحد قدرة ترامب على سحب القوات من ألمانيا من خلال تقييد دولارات دافعي الضرائب.

وقال هوفمان، إن مسؤولي البنتاجون سيبلجون لجان الدفاع بالكونجرس خلال الأسابيع المقبلة، ويلي ذلك مشاورات مع حلفاء الناتو حول الطريق إلى الأمام.

وكان الرئيس الأمريكي، قال إنه سينقل بعض القوات من ألمانيا إلى بولندا، حيث هاجم برلين لفشلها في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو ولشرائها طاقة من روسيا.

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