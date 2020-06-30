الوزراء السعودي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن العربي

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي، بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السعودي مساء اليوم عقب جلسته الأسبوعية ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وشدد الوزراء السعودي على رفض المملكة لأي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.وأكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري قال في وقت سابق إن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الأثيوبية، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة، وتنخرط في كافة الجولات التفاوضية بحسن نية، ويجب التركيز في المفاوضات بشكل رئيسي على الجوانب الفنية المرتبطة بملء وتشغيل السد.