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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:20 م
وزارة الثقافة الفلسطينية
وزارة الثقافة الفلسطينية
نعمات مدحت
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بثت وزارة الثقافة الفلسطينية عبر قناة "الثقافية" ضمن قائمة الفنون الشعبية والاستعراضية، فقرات استعراضية لثلاث فرق فلسطينية هي: فرقة جامعة الاستقلال، فرقة سرية رام الله الأولى، وفرقة نقش، حيث تشمل الدبكة، والرقص الشعبي، والرقص المعاصر.

وتسعى وزارة الثقافة إلى بث العديد من الفقرات الفنية الاستعراضية لعدد من الفرق الفنية الفلسطينية عبر قناة "الثقافية"، بهدف أرشفتها ونشر الفلكلور الفلسطيني بكافة أنواعه على أوسع نطاق، واستهداف الجمهور الفلسطيني المهتم بهذه الأعمال الفنية.

من جهته؛ قال مدير فرقة نقش لؤي طافش إن العمل الثقافي هدفه الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين، مؤكدًا أن أي منبر جديد يساهم بتحقيق الأهداف المرجوة من النشاط الفني، ويزيد من اهتمام الناس بهذه الأعمال الفنية، وأضاف أن بث الفقرات الفنية عبر قناة "الثقافية" تجربة يجب أن تعمم عبر العديد من القنوات، شاكرًا وزارة الثقافة على دورها الأساسي والهام بوصول النشاط الثقافي الفلسطيني إلى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

بدوره أثنى محمد قنداح مدير فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبيه على هذه الخطوة التي أقبلت عليها وزارة الثقافة، وإطلاقها قناة تهتم بجمع الأرشيف الفني للعديد من الفرق المحلية الفلسطينية، وأكد أن وزارة الثقافة التي تعد الحاضنة للمشهد الثقافي ساهمت إلى حد كبير من خلال قناة "الثقافية" أن تسلط الضوء على الفرق الفنية الفلسطينية، ما أدى لزيادة الجمهور المهتم بمتابعة الفرق الفنية عبر الإنترنت.

من جانبه؛ قال خالد عليان مدير سرية رام الله الأولى، إن إطلاق وزارة الثقافة "قناة الثقافية" التي يتم من خلالها عرض الانتاجات الفنية الفلسطينية المتنوعة عبر التلفزيونات التفاعلية تساهم في نشر وترويج الأعمال الفنية الفلسطينية وإفساح المجال أمام جمهور واسع لمشاهدتها، بالإضافة إلى توثيق الانتاجات الفنية الفلسطينية، وشكر وزارة الثقافة على هذه المبادرة الهامة التي هي بحاجة لتعاون المؤسسات والفرق والفنانين والباحثين من أجل تطويرها.

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«الثقافة الفلسطينية» تبث فقرات استعراضية لفرق فنية مختلفة

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