طلاب «الأكاديمية العربية للعلوم» يحتفلون بـ30 يونيو في العلمين الجديدة

التقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو بمجموعة من الطلاب بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.حرص رئيس الاكاديمية على توجيه التهنئة للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصرى العظيم بهذه المناسبة التي أبهرت العالم وأظهرت حالة الوعى لدى الشعب المصرى، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج على أهمية دور الطلبة الشباب في بناء الوطن، وقال: إننا نفخر بكم ونتطلع إلى حرصكم في الجد والمثابرة لتسهموا في بناء المجتمع.أضاف "عبد الغفار" أن الأكاديمية سخرت كافة طاقاتها وإمكانياتها من أجل تقديم أرقى خدماتها التعليمية لأبنائها الطلاب والطالباتوأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة مجتمع مستدام يعد أحد ثمار وجهود القيادة السياسية من أجل وضع مصر في المكانة التى تستحقها أمام العالم، وقال وجودنا في هذا المجتمع المستدام يبعث برسالة مفادها أن مدينة العلمين الجديدة استطاعت استقطاب كوكبة من العقول المستنيرة المتفوقة علميا ورياضيا وثقافيا.وقدم الطلاب عرضًا توضيحيا للأنشطة الطلابية داخل الفرع منذ بدء الدراسة بالفرع، والتى تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات والندوات الثقافية والعلمية والاجتماعية والفنية بالتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات.وأكد الطلاب أنه منذ الافتتاح يتم العمل على تنمية روح التعاون بين الطلاب وكذلك بينهم وبين أساتذتهم، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية التي تساعد الطلاب على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم.في الوقت نفسه حرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار علي الاستماع لمقترحات أبنائه الطلاب وافكارهم من أجل تنمية روح الإبداع والابتكار مشيرا إلى أن الأكاديمية تعمل علي تشجيع الافكار الابداعية التى تسهم في الارتقاء بطلاب الاكاديمية.من جانبه أعرب مدير شؤون الطلاب بفرع العلمين، الدكتور محمد الشايب عن سعادته بذلك اللقاء الودي بين رئيس الأكاديمية وأبناءه طلاب فرع العلمين، حيث توجه له بالشكر علي دعمه الدائم والمتواصل للفرع وتشجيع الطلاب رغم تلك الظروف والتحديات.وأضاف الشايب أن طلبة فرع العلمين متميزون أخلاقيا وعلميا ورياضيا مشيرا إلى أن أغلب الطلاب المؤسسين للأسر داخل الفرع من أوائل الدفعات، وأكد أن من بينهم طلاب حاصلين علي بطولات محلية ودولية استطاعوا الحصول عليها خلال تواجدهم بفرع العلمين.