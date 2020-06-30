أردوغان يحول إدلب في سوريا لـ «قنبلة موقوتة»

أكدت صحيفة "عرب نيوز"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول إدلب إلى قنبلة موقوتة بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على المدينة.وأضافت أن نشر قافلة تركية مع 15 عربة مدرعة وشاحنة محملة بمواد لوجستية إلى آخر معقل للمتمردين الرئيسيين في إدلب يثير القلق بشأن هجوم عسكري قادم.وأشارت إلى أن القافلة دخلت الأراضي السورية من معبر كفر لوسين الحدودي وتهدف إلى تزويد مراكز المراقبة التركية.وعززت هيئة تحرير الشام، الجماعة الإرهابية المهيمنة في إدلب، مؤخرًا وجودها العسكري في المنطقة من خلال زيادة الضغط على الجهاديين المتطرفين.لكن هيئة تحرير الشام اختارت نهجًا براجماتيًا تجاه أنقرة بعد السماح بتداول الليرة التركية كبديل للعملة السورية منخفضة القيمة، على الرغم من أن سوريا تدرج الجماعة على أنها منظمة إرهابية.وأوضحت الصحيفة أن مجلس شورى الجماعة الإرهابية هو الذي قرر استبدال الليرة السورية بالليرة التركية بعد عقد اجتماع في أوائل يونيو.وتابعت أن تركيا تستخدم الآن الجماعة الإرهابية لمنع أي نزوح للاجئين من إدلب باتجاه حدودها وتجنب غضب أي جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة من تركيا.