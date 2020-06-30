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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:00 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.

كما يشهد اليوم طقسًا معتدلًا نهارا على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيفً ليلًا، بينما يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.

ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22
الإسكندرية 29 23
وادي النطرون 32 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 31 21
بلطيم 30 22
مطروح 28 21
السلوم 31 20
سيوة 36 21
بورسعيد 30 23
دمياط 29 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 33 22
الإسماعيلية 35 19
السويس 36 20
العريش 31 21
رفح 30 22
راس سدر 34 24
نخل 34 17
نويبع 36 24
طابا 33 20
كاترين 31 18
الطور 33 24
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 36 26
مرسى علم 36 28
الفيوم 35 22
بني سويف 36 22
المنيا 36 23
أسيوط 38 23
سوهاج 38 25
قنا 39 26
الأقصر 39 26
أسوان 40 27
إدفو 40 26
أبو سِمبل 40 25
الوادي الجديد 39 26
شلاتِين 37 30
أبو رماد 35 28
حلايب 33 28
راس حدربة 33 27

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