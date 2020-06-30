الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.كما يشهد اليوم طقسًا معتدلًا نهارا على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ولطيفً ليلًا، بينما يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.أما البحر الأحمر فتكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 22الإسكندرية 29 23وادي النطرون 32 21طنطا 34 22شبين الكوم 34 22دمنهور 31 21بلطيم 30 22مطروح 28 21السلوم 31 20سيوة 36 21بورسعيد 30 23دمياط 29 22الزقازيق 34 22المنصورة 33 22الإسماعيلية 35 19السويس 36 20العريش 31 21رفح 30 22راس سدر 34 24نخل 34 17نويبع 36 24طابا 33 20كاترين 31 18الطور 33 24شرم الشيخ 37 28الغردقة 36 26مرسى علم 36 28الفيوم 35 22بني سويف 36 22المنيا 36 23أسيوط 38 23سوهاج 38 25قنا 39 26الأقصر 39 26أسوان 40 27إدفو 40 26أبو سِمبل 40 25الوادي الجديد 39 26شلاتِين 37 30أبو رماد 35 28حلايب 33 28راس حدربة 33 27