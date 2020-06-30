سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-6-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:10 ص
ياسمين محمودطباعة
شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-6-2020، استقرارًا خلال منتف تعاملات الأسبوع، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:
يُصنف اليورو الأوروبي على أنه إحدى العملات المظلمة أو الفقيرة في سوق الصرف الدولي، فهو عملة رئيسية تتمتع بسعر عالي، لكنه ككيان ضعيف كونه لا يستخدم بكثرة خارج النطاق الأوروبي، حيث يتراجع دوره أمام الدولار الأمريكي.
عالميًا، عزز اليورو الأوروبي من خسائرة مع إنتشار جائحة كورونا وتوقف حركة التجارة الأوروبية قبل نحو 7 أشهر في ظل تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "البريكست"، في ظل إتجاهات داخلية لدعم العملة الأوروبية حسبما دعت إليها ألمانيا قبل أيام لإعادة الورقة الحمراء وسعر اليورو لنشاطها وسوق المنافسة الدولية، خاصة وأن نحو 19 دولة أوروبية تتداول اليورو بشكل كامل من أصل 28 دولة أوروبية.
في سياق متصل، حقق اليورو خسائر جديدة اليوم، بما يقرب من 4 قروش على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تباطوء في حركة التداولات العالمية وحتى على النطاق المحلي فس مصر وهو ما هبط بسعر اليورو اليوم الثلاثاء.
يأتي هذا في ظل التنافس الشرس الذي يحظى به سعر الدولار عالميًا، في وجه اليوان الصيني والروبل الروسي والعملة اليابانية الين ويدخل اليورو الأوروبي على الخط، في ظل حرب شرسة عالميًا تعاني منها العملات الرئيسية من خسائر متلاحقة بسبب تراجع حركة التجارة الدولية مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
محليًا عزز سعر اليورو اليوم في مصر، مكاسبة مع تحسن محدود في سوق الصرف محليًا ودوليًا، في ظل توقعات عالمية بتحسن سعر صرف اليورو مع تزايد إحتياطات الدول منه بنسب تفوق الـ20%.
أما بنك مصر بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 18.02 للشراء وللبيع 18.20، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.20.
يُصنف اليورو الأوروبي على أنه إحدى العملات المظلمة أو الفقيرة في سوق الصرف الدولي، فهو عملة رئيسية تتمتع بسعر عالي، لكنه ككيان ضعيف كونه لا يستخدم بكثرة خارج النطاق الأوروبي، حيث يتراجع دوره أمام الدولار الأمريكي.
عالميًا، عزز اليورو الأوروبي من خسائرة مع إنتشار جائحة كورونا وتوقف حركة التجارة الأوروبية قبل نحو 7 أشهر في ظل تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "البريكست"، في ظل إتجاهات داخلية لدعم العملة الأوروبية حسبما دعت إليها ألمانيا قبل أيام لإعادة الورقة الحمراء وسعر اليورو لنشاطها وسوق المنافسة الدولية، خاصة وأن نحو 19 دولة أوروبية تتداول اليورو بشكل كامل من أصل 28 دولة أوروبية.
في سياق متصل، حقق اليورو خسائر جديدة اليوم، بما يقرب من 4 قروش على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تباطوء في حركة التداولات العالمية وحتى على النطاق المحلي فس مصر وهو ما هبط بسعر اليورو اليوم الثلاثاء.
يأتي هذا في ظل التنافس الشرس الذي يحظى به سعر الدولار عالميًا، في وجه اليوان الصيني والروبل الروسي والعملة اليابانية الين ويدخل اليورو الأوروبي على الخط، في ظل حرب شرسة عالميًا تعاني منها العملات الرئيسية من خسائر متلاحقة بسبب تراجع حركة التجارة الدولية مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
محليًا عزز سعر اليورو اليوم في مصر، مكاسبة مع تحسن محدود في سوق الصرف محليًا ودوليًا، في ظل توقعات عالمية بتحسن سعر صرف اليورو مع تزايد إحتياطات الدول منه بنسب تفوق الـ20%.
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في البنوك المصرية
ووفق السوق المحلية نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 18.07 جنيه للشراء وسجل 18.19 جنيه للبيع.
كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.26، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك الاستثمار فسجل سعر اليورو للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23.
وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك انش اس بي سي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.27.
أما في بنك الكويت الوطني فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.04 للشراء وللبيع 18.23، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23.
وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 18.07 جنيه للشراء وسجل 18.19 جنيه للبيع.
أسعار اليورو اليوموسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي في الشراء 18.12 جنيًها وللبيع 18.26 جنيًها، فيما حقق بنك كريدي أجريكول سجل اليورو مقابل الجنيه 18.08 جنيه وللبيع 18.26.
كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.26، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك الاستثمار فسجل سعر اليورو للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23.
وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك انش اس بي سي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.27.
أما في بنك الكويت الوطني فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.04 للشراء وللبيع 18.23، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23.
أما بنك مصر بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 18.02 للشراء وللبيع 18.20، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.20.