سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في البنوك المصرية

ووفق السوق المحلية نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 18.07 جنيه للشراء وسجل 18.19 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي في الشراء 18.12 جنيًها وللبيع 18.26 جنيًها، فيما حقق بنك كريدي أجريكول سجل اليورو مقابل الجنيه 18.08 جنيه وللبيع 18.26.



كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.26، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك الاستثمار فسجل سعر اليورو للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23.



وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك انش اس بي سي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.27.



أما في بنك الكويت الوطني فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.04 للشراء وللبيع 18.23، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23.



أما بنك مصر بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 18.02 للشراء وللبيع 18.20، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.20.

