وكيل صيادلة السويس: «مدحت استحلفنى أوديه مستشفى بس مقدرتش»

قالت الدكتورة منال عبداللطيف، وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة السويس إن الدكتور مدحت عاطف درويش أول شهيد بين صفوف الصيادلة توفي جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).أضافت منال أن زملاء الطبيب من الصيادلة تكاتفوا لتوفير حقن لتثبيط الجهاز المناعي، رغم ندرتها، لكنه فارق الحياة، مؤكدة أن العدوى انتقلت للطبيب الشهيد من طفلة مصابة بكورونا كان يقدم لها الرعاية الصحية ويتابعها داخل صيدليته الخاصة خلال رحلة علاجها: "أشد ما يعتصرنى من ألم أنه كان يستحلفنى أن أنقله لمستشفى خاص لتلقى العلاج ووقفت عاجزة على توفير مكان له في التأمين الصحى أو مستشفى خاص لغلاء التكاليف".تساءلت وكيلة صيادلة السويس قائلة: «أين اتحاد المهن من أبنائه؟»، وذلك في نعي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).