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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سولاف درويش: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة فى تاريخ مصر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:09 م
سولاف درويش
سولاف درويش
محمد الشريف
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هنأت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أنها كانت نقطة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية.

وأضافت "درويش" -في بيان لها- أن ثورة 30 يونيو غيرت تاريخ مصر ومنطقة الشرق الأوسط والمؤامرات التى كانت تحاك من قبل جماعة الإخوان لتنفيذ مخطط بعض الدول المعادية لمصر، لافتة إلى أن الشعب المصري العظيم لا يستطيع أى شخص أو قوة أو مغريات أن تؤثر عليها فهو شعب واعٍ وفطن يدرك حجم التحديات التى تحاك ضده ولا يترك وطنه لأي مستغل، فمصر مقبرة تحطم عليها جميع أحلام الغزاة سواء فى الماضي أو المستقبل.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن ثورة 30 يونيو عادات المياه إلى مجاريها الطبيعة ووضعت كل شيء فى نصابه الطبيعي، وعادات مصر للمصريين وعادت المؤسسات للدولة مرة أخري، مشيرة إلى أن مكاسب ثورة 30 يونيو لا تعد ولا تحصى، فقد حصلت المرأة المصرية على كافة حقوقها التى سلبت على مر العصور فمنذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد وهو يثق فى قدرة المرأة المصرية وكفاءتها وقلدها جميع المناصب فى الدولة وهى عن جدارة اسبتت قدرتها وأحقيتها فى هذه المناصب.

وتابعت مساعد رئيس الحزب، أن من مكتسبات ثورة 30 يونيو هو بناء الدولة من مؤسسات وبنية تحتية وتطوير إداري وبناء المشروعات العملاقة والمشروعات التنموية وبناء العاصمة الجديدة وقناة السويس والطرق والمباني وغيرها من المشاريع التى يتم افتتاحها كل يوم وفي ظل الظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ولكن الدولة المصرية لم تقف ويتم العمل على قدم وساق، لأن هذه المشاريع هى التى تجلب الاستثمار والمستثمرين وتعطيهم الثقة فى الدولة.

واختتمت درويش، أن القوات المسلحة والشرطة البواسل يضحون بأرواحهم كل يوم من أجل الدفاع والحفاظ على أمن الوطن ودحر الإرهاب الغاشم، والقضاء عليه فى كل شبر من أرض الوطن حتى يعيش المصري بأمن فى كل مكان.

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