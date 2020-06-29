«الثقافة التونسية» تنعى المخرج صلاح الدين الصيد

نعت وزارة الثقافة التونسية، اليوم الإثنين، وفاة المخرج والمؤلف الكبير صلاح الدين الصيد، وتقدّمت السيدة شيراز العتيري، وزيرة الشؤون الثقافية، باسمها وباسم كافة العاملين، بأحرّ عبارات التعزية والمواساة لعائلة الفقيد وأقربائه وكل مكونات الساحة الفنية في تونس.والمخرج الراحل صلاح الدين الصيد، من أشهر المخرجين في مجال الإبداع الدرامي التلفزي في تونس منذ التسعينات وإلى اليوم، ومن أشهر أعماله السلسلة الكوميدية "شوفلي حلّ" وغيرها من الأعمال التي حققت انتشارا لافتا، ومنها "نسيبتي العزيزة" و"لوتيل" و"عند عزيّز"، إلى جانب أعمال درامية أخرى من بينها "الخطاب ع الباب" و"قمرة سيدي محروس" و"منامة عروسية"، وغيرها من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.